Kağıthane'de Şehit Polis Operasyonu: Anucur Çetesi Üyeleri Yakalandı

Kağıthane'de 1 polisin şehit edildiği, 1 polisin yaralandığı operasyonda adı geçen 'Anucur Çetesi' üyelerinin Kağıthane'de bir internet kafeye silahlı saldırı ve Sarıyer'de polis denetim noktasında durdurulan araçtan kaçan şahıslar olduğu tespit edildi. Uzun namlulu otomatik silah ile gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, olaya karışan 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 20 Şubat 2024 tarihinde Kağıthane'de bir internet kafe içerisinde otomatik silahlarla düzenlenen silahlı saldırı olayı ve 23 Şubat tarihinde Sarıyer ilçesinde polis denetim noktasından aracı terk ederek kaçmaları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bahse konu her iki olayla alakalı yapılan çalışmalarda her iki olaya karışan 8 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde tespit edilen 8 şüphelinin kamuoyunda 'Anucur Çetesi' olarak adlandırılan suç örgütü üyeleri olduğu tespit edildi.

Silahlar internet kafeye silahlı saldırıda kullanılmış

Kağıthane'de bir internet kafe içerisinde otomatik silahlarla düzenlenen silahlı saldırı olayının failleri olan 'Anucur Çetesi' suç örgütü üyelerinin aynı zamanda 23 Şubat tarihinde Polis ekiplerinin Sarıyer'de yaptığı uygulamada aracı terk eden şahıslar olduğu ve bu şahısların yakalanmasına yönelik çalışması başlatıldı.

Sarıyer'de polis denetim noktasında aracı terk ederek kaçan şahıslar için yakalama çalışması başlatmıştı. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet tabanca ele geçirilmişti. Araç içerisinde ele geçirilen uzun namlulu otomatik silah ve tabanca üzerinde yapılan balistik incelemede 20 Şubat tarihinde internet kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminde kullanıldığı belirlendi.

Şahıslara eş zamanlı operasyon

Tespit edilen 8 şahsın yakalanmasına yönelik 24 Şubat 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL