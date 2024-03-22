İmamoğlu, Cendere Yaşam Vadisi'nde incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane ve Sarıyer'i kapsayan Cendere Yaşam Vadisi 1 ve 2. etaplarında inceleme yaptı.

İnceleme gezisinin ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul'da özellikle dere yataklarının kentin rekreasyon ve yeşil alanına dönüşme sürecinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İmamoğlu, buraları bir yaşam vadisi kimliğiyle tanımladıklarını dile getirerek, bunun bazı noktalarda Türkiye'ye de örnek olduğuna dikkati çekti.

Beylikdüzü'nde başlattıkları uygulamanın kent genelinde 20'ye yakın vadide vücut bulduğunu anlatan İmamoğlu, böylece olası sel baskınlarının da kısmen önüne geçildiğini kaydetti.

İmamoğlu, bölgede hoş bir yaşam vadisinin oluştuğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu yaşam vadisi oluşurken açıkçası çok hoş etkileşimler de yaşadık. Bazen birkaç yapının bize destek olduğunu da gördük ve bazılarında işgalleri temizleyerek güzel bir süreci burada var ettik. 1,6 kilometre gibi bir alanın bittiği seviyedeyiz. Bunun tamamı 4 kilometreye ulaşacak. Bir taraftan eski İETT garajından, diğer taraftan metro durağına kadar muazzam bir alanda yürüyüş alanı, rekreasyon alanına dönüşecek."

İmamoğlu, bir gazetecinin, yerel seçimi kazanmasının Türkiye'ye nasıl bir mesaj olacağını sorması üzerine, "Gayet güçlü ve iyi bir mesaj olacak. Pırıl pırıl bir mesaj olacak, içi demokrasi dolu. Milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Baskıya, zulme, kumpasa, yalana, iftiraya boyun eğmeyen halk gibi, çokça duyguya sahip. Daha moralli, daha umutlu, gerçekten çocukların, gençlerin bile yüzünün nasıl güleceğini 1 Nisan'da hepiniz yaşayacaksınız." şeklinde konuştu.

Bayrampaşa halk buluşması

İmamoğlu, Bayrampaşa'daki halk buluşmasına da katıldı.

Buluşmada İstanbul'a yaptığı hizmetleri anlatan İmamoğlu, katılımcılardan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde destek istedi.