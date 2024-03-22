Üye Girişi
Haberler

İmamoğlu, Cendere Yaşam Vadisi'nde incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane ve Sarıyer'i kapsayan Cendere Yaşam Vadisi 1 ve 2. etaplarında inceleme yaptı.

İnceleme gezisinin ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul'da özellikle dere yataklarının kentin rekreasyon ve yeşil alanına dönüşme sürecinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İmamoğlu, buraları bir yaşam vadisi kimliğiyle tanımladıklarını dile getirerek, bunun bazı noktalarda Türkiye'ye de örnek olduğuna dikkati çekti.

Beylikdüzü'nde başlattıkları uygulamanın kent genelinde 20'ye yakın vadide vücut bulduğunu anlatan İmamoğlu, böylece olası sel baskınlarının da kısmen önüne geçildiğini kaydetti.

İmamoğlu, bölgede hoş bir yaşam vadisinin oluştuğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu yaşam vadisi oluşurken açıkçası çok hoş etkileşimler de yaşadık. Bazen birkaç yapının bize destek olduğunu da gördük ve bazılarında işgalleri temizleyerek güzel bir süreci burada var ettik. 1,6 kilometre gibi bir alanın bittiği seviyedeyiz. Bunun tamamı 4 kilometreye ulaşacak. Bir taraftan eski İETT garajından, diğer taraftan metro durağına kadar muazzam bir alanda yürüyüş alanı, rekreasyon alanına dönüşecek."

İmamoğlu, bir gazetecinin, yerel seçimi kazanmasının Türkiye'ye nasıl bir mesaj olacağını sorması üzerine, "Gayet güçlü ve iyi bir mesaj olacak. Pırıl pırıl bir mesaj olacak, içi demokrasi dolu. Milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Baskıya, zulme, kumpasa, yalana, iftiraya boyun eğmeyen halk gibi, çokça duyguya sahip. Daha moralli, daha umutlu, gerçekten çocukların, gençlerin bile yüzünün nasıl güleceğini 1 Nisan'da hepiniz yaşayacaksınız." şeklinde konuştu.

Bayrampaşa halk buluşması

İmamoğlu, Bayrampaşa'daki halk buluşmasına da katıldı.

Buluşmada İstanbul'a yaptığı hizmetleri anlatan İmamoğlu, katılımcılardan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu Kağıthane İstanbul İnceleme Sarıyer Çevre Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 56. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Mart Yalı Çapkını 63. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 22 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 23 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Emin Taşkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title