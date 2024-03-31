Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı.

Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.