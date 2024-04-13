Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kağıthane'de Rastgele Ateş Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de, 3 kişinin açtığı rastgele ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 20 yaşlarındaki 3 şahsın rastgele ateş etmesi sonucu 2'si ağır, toplam 5 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre şüpheli şahısların, aralarında husumet bulunan kişiye ateş etmeleri sonucu olay yerinde bulunan 4 şahıs daha yaralandı ve 1'i hayatını kaybetti. Emniyet ayrıca ateş açan 3 şahsın kimlik bilgilerinin tespit edildiğini ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklama ise şöyle:

"13.04.2024 günü Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 şahsın husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etmesi neticesinde 2'si ağır, toplam 5 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda ağır yaralanan Durmuş E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş olup, şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışma devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kağıthane İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig'deki ilk yabancı hakem kim? Mario Melero Lopez kimdir? Hakan Hatipoğlu elendi mi? Hakan Hatipoğlu neden yok? Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Başkanlığa aday mı? Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne? Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kardeşlerim 125. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title