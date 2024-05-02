İstanbul'da polis memurunu öldüren motosiklet sürücüsüne müebbet hapis istendi

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Kağıthane'de yapılan trafik denetiminde, "Dur" ihtarına uymayarak polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden olan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Boyraz hakkında olası kastla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

15 Temmuz günü Kağıthane'de yapılan denetim noktasında "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Osman Boyraz, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık Osman Boyraz, şehit polis memurunun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ"

Şehit polis memurunun annesi Hülya Bekit mahkemede, "Bu kadar hızlı gittiği için, 'Frene bassam savrulurdum' dedi. Ölmemek için öldürdü" ifadelerini kullandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık hakkında olası kastla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

"BENİM NE KADAR SUÇUM VARSA ŞEHİDİMİZİN DE O KADAR SUÇU VARDIR"

Mahkeme başkanı sanıktan savcının istemine karşı diyecekleri sordu. Sanık Osman Boyraz, "Benim ne kadar suçum varsa şehidimizin de suçu vardır. Bana silah çekmeye çalışmıştır. Yaya geçidinde çevirme noktası kurulmuştur. 100 metre ilerisinde ve gerisinde çevirme yapılması gerekir. Ben de ona göre çevirme olduğunu anlayıp hızımı düşürebileyim. Kasten tasarlayarak olan bir olay değildir. Taksirli ve olası kasttan ceza verilmesi gerekir. Benim hatam vardır ancak ölenin de bir o kadar hatası vardır" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.