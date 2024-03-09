DEVA Partisi Kağıthane adayı Mustafa Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kağıthane belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Kağıthane adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mustafa Avcı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA AVCI KİMDİR?

Mustafa Avcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kağıthane belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KAĞITHANE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kağıthane adayı belli oldu. DEVA Partisi Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mustafa Avcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.