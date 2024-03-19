Üye Girişi
Haberler

Kağıthane'de Bir Taksici Tarafından Ördek Ezilerek Öldürüldü

Güncelleme:

Kağıthane'de 'Pamuk' isimli ördeğinin bir taksici tarafından ezilerek öldürüldüğünü söyleyen Anahıt Khachatryan, adliyeye gelerek şikayetçi oldu. Gözyaşları içerisinde açıklama yapan Khachatryan, 'Maddi, manevi davacıyım. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu' dedi.

Kağıthane'de 'Pamuk' isimli ördeğinin bir taksici tarafından ezilerek öldürüldüğünü söyleyen Anahıt Khachatryan, adliyeye gelerek şikayetçi oldu. Gözyaşları içerisinde açıklama yapan Khachatryan, "Maddi, manevi davacıyım. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu" dedi.

Kağıthane'de 10 Mart tarihinde, 2 senedir sahiplendiği 'Pamuk' isimli Pekin ördeğinin bir taksici tarafından ezilerek öldürüldüğünü söyleyen Anahıt Khachatryan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından ifade veren Khachatryan, "10 Mart 2024'de araçları girmesi yasak olan ve buna ilişkin tabela olan sokakta meşhur Pekin ördeğimle birlikte yürüdüğüm sırada ticari taksi ördeğimi ezdi. Şoföre ördeğimi veterinere götürmesini istedim. Bana 'ne istiyorsan yap, ben hiçbir yere götürmeyeceğim' diyerek küfürlü şekilde hakaret etti. Ben veterinere gittim, ördeğim ameliyat edildi ancak evde 03.00 sıralarında öldü. Bu şekilde ördeğimi ezerek öldüren araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim. Şahsın tespit edilmesini talep ederim, bizim mahallede bulunan taksi durağında çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Maddi, manevi davacıyım. O bir can, bizim gibi bir can"

Konuya ilişkin açıklama yapan Anahıt Khachatryan, Emrenistan uyruklu olduğunu ve 19 seneden beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Benim bir ördeğim var, ismi Pamuk. 2 senedir ona ben bakıyorum. Çocuğum gibi, onun annesi gibiyim. O gün akşamüzeriydi bir dakikanın içinde taksi ona vurdu ve hayvan yerinden kıpırdamadı. Taksi şoförü zaten bizim binanın yanındaydı ama ters yönden girmiş. Hayvana Vurmuş. Hayvana vurduktan sonra taksiden çıktığında cep telefonu ile konuşmak üzereydi. Telefonu açık elinde taksiden çıktı ve pişkin pişkin 'ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbir şey yapmadım, görmedim' dedi. Herkese yalvarıyorum, ne olur bana yardımcı olun. Ben ona yalvardım, 'ne olur bu hayvanı veterinere götürelim' dedim. Bana 'yok, ben hiçbir yere gitmeyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım, sen ne istiyorsan yap, benden uzak dur benim başıma bela olma' dedi. O dakika kucağıma aldım ve veterinere koştum. Hayvana ameliyat yaptırdık fakat aynı gece saat 03.30'da hayvan öldü. Maddi, manevi davacıyım. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane kedi Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title