İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Sevgilisini rahatsız eden kişiye kurşun yağdırdı

Kağıthane'de bir şahıs sevgilisini rahatsız eden kişiye iki motosiklet ve bir araç ile silahlı saldırı düzenledi

Saldırıda olayla alakasız iki kişi yaralanırken, 9 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs sevgilisini rahatsız eden kişiye, iki motosiklet ve aracın içerisindeki şahıslarla birlikte silahlı saldırı düzenledi.

Ortalığın karıştığı saldırı anı kameralara yansırken, olayla alakası bulunmayan iki kişi yaralandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri olayla ilgili 4'ü yaşı küçük 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki ay İbrahim D. iddiaya göre Ayaz E.'nin sevgilisini rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Ayaz E. ile İbrahim D. arasında husumet oluştu. Şahısların arasındaki husumet sürerken geçtiğimiz 30 Şubat tarihinde Ayaz E., sevgilisini rahatsız etmeye devam eden İbrahim D.'ye silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda olayla alakasız 2 kişi yaralandı

Saldırıda İbrahim D. yaralanırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken geçtiğimiz hafta Salı günü saat 23.30 sıralarında Ayaz E. beraberindekilerle birlikte iki motosiklet ve bir araçla, İbrahim D.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı esnasında İbrahim D. ve yanındakiler de kendisine ateş açan şahıslara silahla karşılık verdi. Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, olayla alakası olmayan Güler P. dizinin altından hafif şekilde, Selahattin K. ise omzundan ağır şekilde yaralandı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarından Selahattin K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise çok sayıda boş kovan bulundu.

Motosikletin benzerliği şahısları ele verdi

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde olaya karışan şüpheli şahısların olayın yaşandığı olduğu bilgisini alan polis, adreste 34 CGH 147 plaka sayılı motosikleti Cengiz Ç. ve Mustafa Erdem S.'nin iterek götürdüğünü gördü. Saldırının yapıldığı motosikletle benzer olması üzerine polis, şahısları durdurdu. Motosikletin ruhsat sahibinin saldırının taraflarından Ayaz E. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.

Şahıslardan biri silahını atıp kaçınca yakalandı

Devam eden çalışmalarda olayın yaşandığı adreste yürüyen bir şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Şahsın kaçarken yere bıraktığı ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kaçan şahıs Olcay Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslardan alınan ifadeler doğrultusunda olayda kullanılan ikinci motosikletin plakasız olduğu, kendilerine bu motosikletlerden ateş açıldığını, kendilerinin de bir otomobile binerek kaçtıklarını söyledi.

Kağıthane Asayiş polisi tek tek yakaladı

Olayda kullanılan 34 CCH 147 plakalı motosikletin Cengiz Ç. tarafından kullanıldığını arkasındaki şahsın da Berat Ö. olduğu, plakası olmayan motosikleti ise Samet T.'nin kullandığını arkasındaki şahsın da Ali B. olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Samet T. ve Ali B. Gültepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan İbrahim D., Kadir D. ve oğlu Kadir D. (21), de emniyete götürüldü. Şahıslar ifadesinde, iki motosiklet ve gri renkli araçla gelen şahısların kendilerine ateş açtığını, kendilerinin de araçlara ateş açtığını, saldırganların ise husumeti bulunan şahısların olduğunu söyledi.

9 şüpheli tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan İbrahim D., Samet T., Cengiz Ç., Ali B., Olcay Ç., Kadir D., oğlu Kadir D., Mustafa Erdem S. ve Ayaz E., işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.