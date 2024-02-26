İstanbul'da "bina kötü kokuyor" tepkisi meydan kavgasına dönüştü: 4 yaralı

Kağıthane'de bir binaya misafirliğe gelen ailenin bina kötü kokuyor tepkisini komşular duyunca ortalık karıştı

Misafirliğe gelen aile ve geldikleri kişiler ile komşuları birbirine girdi

Kavgada 7 kişi yaralanırken, 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de iddiaya göre, misafirliğe gelen ailenin "bina kötü kokuyor" tepkisini bina sakinleri duyunca ortalık karıştı. Birbirine giren aile ile bina sakinleri arasında başlayan kavga sokağa taştı. Meydan kavgasında 7 kişi yaralanırken, polis 4 kişiyi gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir aile sokaktaki bir binada oturan akrabalarına misafirliğe geldi. Binaya giren aile, iddiaya göre kötü kokudan rahatsız olunca bağırarak "bina ne kadar kötü kokuyor" dedi. Bunu duyan bina sakinleri, aileye "beğenmiyorsanız gidin binadan" diye karşılık verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Laf dalaşının büyüyerek küfürleşmenin başlaması üzerine taraflar birbirine girdi. O esnada iddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlatınca kavga daha da alevlendi.

"Bina kötü kokuyor" sözleri meydan kavgasına döndü

Binadan dışarıya taşan olay adeta meydan kavgasına dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan olayda, misafirliğe gelen aile de bina sakinlerden birini çocuğuna saldırdı. Birçok kişinin yaralandığı olayla ilgili vatandaşların ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken 4 kişiyi de gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise kaşı patlayan genç ile hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale etti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.