İstanbul'da bir kişinin öldürülmesi davasında karar çıktı

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt'un bir anlaşmazlık sonucu kalbinden vurularak öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme sanık Emirhan Karaca hakkında "kasten öldürme" suçundan ömürboyu hapis cezası, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6'ncı duruşmaya, tutuklu sanık sanık Emirhan Karaca, sanık Yunus Çeken ile taraf avukatları katıldı.

SANIK KARACA HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme sanık Emirhan Karaca'yı "kasten öldürme" suçundan ömürboyu hapis cezasına, "ruhsatsız silah taşımak" suçundansa 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Yunus Çeken hakkında ise Emirhan Karaca'ya karşı "kasten yaralama" suçundan haksız fiile karşı 3 ay 22 gün hapis cezası, ayrıca olayda 'dur' ihtarında bulunan bekçi Ali A.'ya yönelik "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilererek her iki suçtan hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca sanık Çeken hakkında, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Emirhan Karaca ile Nurullah Bozkurt'un olay saati öncesinde maktulün kardeşi Emircan Bozkurt'un yaralanması sebebiyle bir araya geldikleri anlatılan iddianamede, yaşanan sözlü tartışma sonrası Emirhan Karaca'nın Nurullah Bozkurt'un göğüs bölgesine ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu belirtildi. İddianamede, Karaca'nın ateş ettikten sonra kaçtığı sırada Yunus Çeken'in birden fazla kez Karaca'nın arkasından ateş ettiği, eyleminin ise öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edilmişti. İddianamede, şüpheli Yunus Çeken'in olay yerinde görev yapan bekçi A.A.'nın 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen ateş ettiği de yer almıştı.