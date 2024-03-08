DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir?

Dem Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Kağıthane Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir?

DEM PARTİ İSTANBUL KAĞITHANE ADAYI BURHAN DAMARLI KİMDİR?

Burhan Damarlı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İSTANBUL KAĞITHANE ADAYI SİDAR YILDIZ KİMDİR?

Sidar Yıldız 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz