Şırnaklı kadınlardan kan verme seferberliği
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Şırnaklı kadınlardan kan verme seferberliği

ŞIRNAKLI kadınlar, Türk Kızılay'ın azalan kan stoklarına katkıda bulunmak için işlerini bırakıp, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Şırnaklı kadınlardan kan verme seferberliği
14.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:55

ŞIRNAKLI kadınlar, Türk Kızılay'ın azalan kan stoklarına katkıda bulunmak için işlerini bırakıp, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca, Kızılay'ın kan stokları da hızla erimeye başladı. Kan stoğunun artması amacıyla Kızılay tarafından ülke genelinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Şırnak kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde 4-12 Temmuz tarihlerinde kurulan kan bağışı noktalarına 700 ünite kan toplandı.

Kızılay'ın kan stoklarının kritik seviyede olduğunu belirten Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Kan Bağış Planlama Uzmanı Süleyman Koç; "Hem dünyada hem ülkemizde koronavirüs salgınından dolayı insanlarda bir tedirginlik söz konusu. Bu da kan bağış faaliyetlerimizi olumsuz etkiledi. Genel Başkanımız Kerem Kınık'ın yaptığı açıklamalarda, kan stoklarımızın kritik seviyeler ulaştığı belirtildi. Amacımız kan bağış kampanyalarında katılımı maksimum düzeyde tutup, azalan kan stoklarımızı arttırmak ve hastanelerdeki mağduriyeti ortadan kaldırabilmek. Şu an Şırnak'ta yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Bütün vatandaşlarımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şırnaklı kadınların yoğun bir ilgisiyle karşılandık. Kan bağışında bulunmaya geldiler. Kampanyamızı duyan bütün kadınlar bağışta bulunmak için koşup geldiler.  Hepsine ayrı ayrı vermiş oldukları destek ve göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.'BİR CANA KAN VERMEK, CAN OLMAK İSTEDİK'Kan bağışında bulunan Şırnaklı kadınlardan Deniz Tosun, Kızılay'ın azalan kan stokuna destek vermek amacıyla kampanyaya katıldığını ifade ederek, "Kızılay'ın kan stoklarında azalma oldu. Bizler de duyarlılığımızı gösterip gelip bir cana kan vermek, can olmak istedik. Kızılay'a kan bağışında bulunmak hepimizin en ulvi görevidir" dedi.Başka hayatlara umut olmak için kan bağış kampanyasına destek verdiklerini belirten Gülistan Tetik ise şöyle konuştu"Şırnaklı kadınlar, Şırnaklı genç kızlar olarak başka kadınlar için, başka insanlar için, başka hayatlara umut olmak için kan bağışında bulunmaya geldik. Umarım bağışlayacağım kan Türkiye'mize, milletimize yararlı olur."Kızılay'ın kan bağışı kampanyası Şırnak merkez ve Silopi ilçesinde bir süre daha devam edileceği bildirildi.

 


Kaynak: DHA

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