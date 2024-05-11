Kızılay Kadın Kolları, Anneler Günü'nü unutmadı

AĞRI - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, "Anneler Günü" münasebetiyle birçok farklı meslek grubunda çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, "Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında birçok farklı meslek grubunda çalışan annelerle bir araya geldi. Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç'un da katılım sağladığı programda annelerle sohbet edildi. Anneliğin kutsallığının vurgulandığı ve Kızılay Kadın Kolları gönüllülerinin yaptığı faaliyetlerin gösterildiği programda, annelere karanfil ve hediyeler verildi.

Programa Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir ve anneler katıldı.