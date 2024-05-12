Kızılay Ağrı Şube Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü arasında iş birliği

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e makamında ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, her yıl Ramazan ayında gelenekselleşen "Bir Sınıf Bir Koli" projesine verilen destekler için teşekkür edildi.

Bu yıl "Bir Sınıf Bir Koli" projesinde rekor bir bağış miktarına ulaşıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla toplanan 3500 gıda kolisi, Kızılay Gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ağrı'da 4. kez düzenlenen proje, birçok ile örnek oldu ve diğer illerde de uygulamaya konulmaya başlandı.

Ziyaret programına Kızılay Ağrı Şube Yönetim Kurulu Üyesi Miraç Faruk Tanrıverdi ve Genç Kızılay Gönüllüleri de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek yaptığı açıklamada,Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Bir Sınıf Bir Koli" projesinin anlamlı bir proje olduğunu ve bu projenin her yıl daha da büyüdüğünü ifade etti. Kökrek, projeye katılan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise,"Bir Sınıf Bir Koli" projesinin, Ağrı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırmanın yanı sıra, öğrencilerde ve öğretmenlerde yardımlaşma ve paylaşma bilincini de geliştirdiğini belirtti. Tatlı, projeye gösterilen ilgiden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Bir Sınıf Bir Koli" projesi, Kızılay'ın Ağrı'da gerçekleştirdiği önemli yardım faaliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Proje sayesinde her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırılıyor ve aynı zamanda öğrencilerde yardımlaşma ve paylaşma bilinci geliştiriliyor. - AĞRI