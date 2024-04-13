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Kızılay Diyadin Şubesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

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Kızılay Diyadin Şubesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü faaliyetleri açıkladı.

Kızılay Şube Başkanı Suat Özden yaptığı açıklamada, hayırseverlerin de desteğiyle ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti. Özden, Ramazan'ın ilk gününden itibaren 13 bin ekmek, 350 aileye gıda kolisi, 250 aileye 500 bin TL maddi yardım, 300 kilogram bayram şekeri ve lokum, 150 adet kolonya dağıttıklarını söyledi.

Ayrıca 250 çocuğa bayramlık giyim ve ayakkabı, 70 aileye de Ramazan boyunca günlük yemek yardımı ulaştırdıklarını ifade eden Özden, 200 adet kavurmanın da 100 aileye ulaştırıldığını kaydetti.

Kızılay'ın bu yardımları ihtiyaç sahiplerine büyük bir destek sağladı. Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun şekilde yapılan bu yardımlar, birçok ailenin yüzünü güldürdü. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Diyadin Yerel Güncel Haberler

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