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Kızılay Erciş Şubesi Filistin Yararına Yardım Kampanyası Düzenledi

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Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay gönüllüleri tarafından Filistin yararına yardım kampanyası düzenlendi. Kızılay Erciş Şubesi kadın gönüllüleri, İsrail'in aylardır Filistin halkına uyguladığı ablukaya ve katliama duyarsız kalmadı. Kampanyadan elde edilen gelir Filistin halkının yararına kullanılacak.

Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay gönüllüleri tarafından Filistin yararına yardım kampanyası düzenlendi.

Kızılay Erciş Şubesi kadın gönüllüleri, İsrail'in aylardır Filistin halkına uyguladığı ablukaya ve katliama duyarsız kalmadı. Aralarında ev kadını, devlet memuru ve birçok gönüllüden oluşan ekip, el ele verip kendi emekleriyle hazırladıkları yiyecek, içecek, örgü ve benzeri ürünleri satışa sundu. Kızılay gönüllüleri tarafından kurulan çadırı ziyaret eden vatandaşlar alışveriş yaparak Gazze'ye yardımda bulundular. Bu kampanyadan elde edilen gelir Filistin halkının yararına kullanılmak üzere Kızılay'ın hesabına yatırılacak.

Kızılay Kadın Kolları Başkanı Müyesser Bartan, Gazze'dekileri unutmamak adına yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Kampanyaya destek olan Erciş halkına çok teşekkür ederiz. Gazze'deki kardeşlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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