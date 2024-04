Türk Kızılay Manisa'da 12 Bin Aileye Yardım Yaptı

Türk Kızılay Manisa il merkezi ve ilçe şube başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ve Ramazan Bayramı'nda yaptığı çalışmalarla 12 bin aileye gıda kolisi, kıyafet, kıyma, kavurma, nakdi olmak üzere toplam 20 milyon TL'lik yardımda bulundu.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Türk Kızılay'ın Manisa'da kent genelinde gıda kolisi, kıyafet desteği, nakdi yardım, kıyma ve kavurma konserveleriyle 12 bin aileye destekte bulunduklarını söyledi. Türk Kızılay'ın Dünya'da, Türkiye'de ve Manisa'da ön araştırması yapılmış olan ailelere gerekli desteklerin her zaman ulaştıracağını söyleyen Gürsel, şöyle konuştu: "Manisa'nın 17 ilçesinde, şube başkanlıklarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla ön araştırması yapılmış olan ailelerimize yılın her ayında yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu yapılan çalışmalar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesinde ve Ramazan Bayramı'nda bin gıda kolisi, 5 bin aileye nakdi destek, 4 bin aileye kıyafet desteği ile 2 bin aileye kıyma ve kavurma desteğimizle toplam 12 bin aileye ulaştık. Yapılan bu desteklemelerin toplam bedeli 20 milyon lira. Türk Kızılay olarak Dünya'da, Türkiye'de ve Manisa'da hayırseverlerimizin desteğiyle çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Kıymetli destekleri için hayırseverlerimize, bizlerin her zaman yanında olan, bizlerden bir parça olan Kızılay gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum" - MANİSA