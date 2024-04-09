Türk Kızılay Pendik Şubesi, Elazığ'daki şehit mezarlarını ziyaret etti

Türk Kızılay Pendik Şubesi yöneticileri ve gönüllülerinden oluşan bir heyet, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şehit mezarlarını ziyaret etti.

Türk Kızılay Kovancılar Şubesiyle Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi faaliyette bulunmak üzere İstanbul'dan kente gelen Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri, Kovancılar Mezarlığı'ndaki şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şehit Tabip Teğmen Yüksel Demir ve şehit Uzman Çavuş Mehmet Kaya Çelik'in kabirlerine ziyarette bulundu.

Şehitlerin aileleri ve yakınlarının da katıldığı programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa katılamayan Türk Kızılay Pendik Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu adına, yönetim kurulu üyesi Macit Belli ve Kızılay gönülleri, şehit ailelerine Türk bayrağı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Programa, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Vahap Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Savaş Dalgıç, Türk Kızılay Kovancılar Şube Başkanı Nurullah Yüksel de katıldı.