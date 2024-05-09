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SURVIVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR? Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli? Furkan elendi mi?

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran Furkan Kızılay hakkında merak edilenler araştırılıyor. Furkan Kızılay'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve yarışmadan elenip elenmediği konuları gündemde. Furkan Kızılay'ın biyografisi ve Survivor'daki durumu hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star'da yer alan Furkan Kızılay, izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacılardan biri oldu. Performansıyla göz dolduran Furkan Kızılay, izleyicilerin ve takım arkadaşlarının takdirini kazandı. SURVIVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR? Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli? Furkan elendi mi?

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

  • Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 İstanbul doğumludur. Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcıdır.
  • Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır.
  • Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır.
  • Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir.
  • 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.
  • Furkan Kızılay bekardır.

SURVIVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR? Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli? Furkan elendi mi?

Televizyon

  • Çocuklar Duymasın (2002-2005)
  • Çocuklar Duymasın (2010-2012-2013-2014)
  • Survivor Ünlüler-Gönüllüler (2017)
  • Albümleri
  • Aşksın Sen (2009)
  • Her şey Senle (2010)
  • Karamel Kokun (2011)
  • Ecem (2014)
  • Vura Vura (2014)

SURVIVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR? Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli? Furkan elendi mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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