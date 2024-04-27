Türk Kızılay ve MİGDER Gazze'ye yardım kampanyası başlattı
Türk Kızılay Mersin Şubesi ile Muşlu İş Adamları ve Girişimciler Derneği (MİGDER) Gazze'ye gönderilecek 10. İyilik Gemisi için yardım kampanyası başlattı.
Türk Kızılay Mersin Şubesi ile Muşlu İş Adamları ve Girişimciler Derneği (MİGDER) Gazze'ye gönderilecek 10. İyilik Gemisi için yardım kampanyası başlattı.
Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, süreç içerisinde Gazze'ye gönderilen yardım gemilerine destek sunanlara teşekkür etti.
Birlik ve beraberliğin önemine değinen Özbay, "Şimdi derneklerimizin ve vatandaşlarımızın destekleriyle 10. İyilik Gemisini göndereceğiz." dedi.
MİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Özmen de Filistin halkının yaralarını sarma noktasında desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
Hayırseverlerin desteğiyle toplanacak yardımlar 10. İyilik Gemisi ile Gazze'ye gönderilecek.