Sarıkamış'ta ayılar kış uykusundan uyandı
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Sarıkamış'ta ayılar kış uykusundan uyandı

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Sarıkamış'ta ayılar kış uykusundan uyandı

Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, ilçe merkezinde görülmeye başladı.

Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, ilçe merkezinde görülmeye başladı. Soğuksu bölgesine gelen boz ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan boz ayılar kış uykusundan uyandı. Kış uykusundan uyanan ve aç olan ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine iniyor.

Sarıkamış Soğuksu bölgesine inen boz ayı bölge ye su doldurmak için gelen vatandaşlar tarafından an be an cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlardan korkan ayı koşarak ormanlık alana gitti. Ayı daha sonra ormanlık alanda gözlerden kayboldu. - KARS

Sarıkamış'ta ayılar kış uykusundan uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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