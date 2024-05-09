Üye Girişi
Haberler

Karslı hayırsever iş kadını öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karslı hayırsever iş kadını Selma Kılıç, Günindi köyündeki İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Kırtasiye malzemesi ve giyim desteği sağlandı.

Karslı hayırsever iş kadını Selma Kılıç, babasının doğup büyüdüğü Günindi köyündeki İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kars'ta çok sayıda okula kırtasiye malzemesi ve giyim desteğinde bulunan hayırsever iş kadını Selma Kılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Kağızman'a bağlı Günindi köyü İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere, kırtasiye malzemesi ve ikramlık desteğinde bulundu. Kağızman Gençlik Merkezi'nde görevli öğrenciler de palyaço kıyafeti giyerek öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Yüzleri boyanan öğrenciler müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alaaddin Karagöl ile birlikte malzemeleri öğrencilere dağıtan Kılıç, "Bugün kendi köyümün çocuklarıyla olmak, burada nefes almak gurur verici ve çok güzel bir şey. Babam kokuyor burası, babamın doğduğu topraklardır. Ben öğrencinin kalemi altın bile olsa öğrencinin yanında olma taraftarıyım. Bütün hayırseverlerin, durumu iyi olan insanların da öğrencilerimizin yanında olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Gerçekten ihtiyacı olan çok öğrencimiz var" dedi.

Etkinlik ikramlıkların dağıtılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Etkinlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM CANLI İZLE! #127916 Kuruluş Osman 159. bölüm tek parça izle! Ağız kokusu en hızlı nasıl gider? Mideden gelen ağız kokusu nasıl önlenir? ANLIK ALTIN FİYATLAR! Bugün (9 Mayıs) çeyrek ve gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? Yeni randevu sistemi ne? Hastanelerde onaylı randevu sistemi nedir, ne zaman başlayacak? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs... YALI ÇAPKINI SON FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragman FULL İZLE! #127916 SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Doğal Taşların Özellikleri ve Faydaları: Hangi Kristal Ne İşe Yarar? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT NASIL OLACAK? Mülakat değişti mi, ne olacak? Anneler günü anlamlı sözler! #128144 Anneler günü için anlamlı ve kısa mesajlar neler? Mülakat sistemi kalkacak mı? MEB öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi nedir? Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında? Öğretmen atamalarında mülakat değişiyor mu? Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi ne olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title