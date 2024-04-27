Kars'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

İŞKUR Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Organı Denetim Kurulu'nca hazırlanan kurs denetim raporları görüşüldü

Ayrıca meslek edindirme kursları, işbaşı eğitim programları, tarım-hayvancılık sektöründeki gelişmeler ve istihdam olanakları, çocuk işçiliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdam konuları değerlendirildi.

Toplantıya video konferans sistemi yöntemiyle katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan; istihdam, kayıt dışı istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının çalışmaları ve Bakanlığın yaptığı çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı karşılıklı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS