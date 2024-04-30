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Kars'ta çiftçiler yem bitkisi ekimine başladı

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Kars'ta havaların ısınmasıyla çiftçiler tarlalarında yem bitkisi ekimine başladı. Çiftçiler ayrıca hububat ve şeker pancarı üretimi yaparak kazanç sağlıyor.

Yoğun karın etkili olduğu ve kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ta havaların ısınmasıyla çiftçiler tarlalarında yem bitkisi ekim mesaisine koyuldu.

Yöredeki çiftçiler, kış mevsimi boyunca kendi ürettikleri yemlerle ahırlarda besledikleri hayvanlarını, karların erimesi ve havaların ısınmasıyla meraya çıkardı.

Arazilerine çıkardıkları traktörlerle çift sürmeye başlayan çiftçiler, yem bitkisi ekimi için yoğun mesai harcıyor. Çiftçiler ayrıca Kars Ovası'nda hububat ve şeker pancarı üretimi de yaparak kazanç sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığını söyledi.

Kentte 32 bin civarında bitkisel üretim yapan çiftçinin olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Hayvancılık bölgesi olmamızdan dolayı da bitkisel üretim yapan çiftçilerimizin büyük çoğunluğu yem bitkisi ekimi yapıyor ve ekim dönemi başladı. Çiftçilerimiz şu anda tarlalarında sürüm işlemleri ve ekim işlemlerini yapıyor. Bizler de ekiliş anlamında eğitim vermek ve onların doğru bildiği yanlışları ortaya çıkarmak için arkadaşlarımızla birlikte sahada onlara destek oluyoruz. Aynı zamanda Bakanlığımızın yem bitkisi ve diğer zirai üretimlerle ilgili destekleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz."

Aydın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla meraların korunması için çiftçiye yüzde 100 hibe ile 100 ton korunga tohumu desteği verdiklerini anlattı.

Selim ilçesinin Çaybaşı köyünde çiftçilik yapan Ertan Ercan, arpa, buğday, ayçiçeği ve pancar üretimi yaptığını belirtti.

Şu anda yoğun ekim mesaisi yaptıklarını söyleyen Ercan, "15-20 gün sonra çıkım başladığında çapa, gübre, ilaçlama, sulamasını yapacağız." dedi.

"Buğdayı genel olarak hayvan yemi olarak kullanıyoruz"

Susuz ilçesinin Taşra köyü muhtarı Murat Olcaytürkan da kış kenti olmaları nedeniyle ekim çalışmalarına diğer yerlere nazaran geç başladıklarına işaret etti.

Köylerinin dağlarında halen kar olduğuna dikkati çeken Olcaytürkan, "Ekimi geç yaptığımız için biçimimiz de geç oluyor. Arpa, buğday yulaf genelde burada ekiliyor. Burada buğdayı öğüten de var ama genel olarak hayvan yemi olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Susuz ilçesinin Taşlıca köyünde çiftçilik yapan Ahmet Kartal da sadece kendilerine ve hayvanlarına yetecek kadar tarımsal üretim yapabildiklerini belirterek, "Daha bir hafta önce bu tepelerde kar vardı. Halen dağların eteğinde kar var ama burada bittiği için burada ekim yapıyoruz. Bir hafta sonra yukarı taraflarda ekim yapacağız. Bizde ekmeklik buğday olmaz, iklimin soğuk olmasından dolayı. Sadece yulaf, fiğ, arpa, çavdar yani yem bitkisi ürünleri yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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