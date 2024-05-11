Kars'ta Sağanak Yağış ve Kara Bulutlar

Kars genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, kara bulutların bir anda kenttin üzerine çökmesi gündüzü geceye çevirdi.

Kars'ta son bir haftadır etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağmurun etkili olduğu kentte, bir anda şehrin üzerini kaplayan kara bulutlar kameraya yansıdı.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. - KARS