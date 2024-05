Kars'ta Öğretmenler İş Bıraktı, Şiddete Hayır Dediler

Kars'ta öğretmenler 10 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda görev yapan öğretmen İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla 1 günlük iş bıraktı. İş bırakan öğretmenler şiddete hayır dedi.

İş bırakan öğretmenler Kars Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler, silahlı saldırıda hayatına kaybeden öğretmen için saygı duruşunda bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler adına basın açıklamasını Eğitim Sen Kars Şubesi Yürütme Kurulu üyesi Yener Tanrıverdi yaptı.

Yener Tanrıverdi, "İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli öğretmen İbrahim Oktugan bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmiştir. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızı da sarmalamış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu, eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır" dedi.

Tanrıverdi, "Okullarda yaşanan şiddetin ve eğitim emekçilerine yönelik saldırıların önlenebilmesi, öncelikle her fırsatta eğitim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Türkiye'nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerini hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Okulda şiddet olaylarının son bulması için MEB'i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık sessizce dağıldı. - KARS