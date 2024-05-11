Üye Girişi
Haberler

Sarıkamış'ta Bahar Uyanışı: Bozayı ve Yavruları Doğada Görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi. Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi.

Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesinde bir bozayı 2 yavrusuyla görüntülendi.

Bozayı yavrularıyla çayırlık alanda dolaştıktan sonra kara ve demiryolunu geçip ormanlık alana girdi.

Doğada bir süre gezinen bozayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkamış Kars Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title