Kars'ta şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Olay, Yusufpaşa Mahallesi Millet Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın önünde unutulan valizi gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken cadde ise trafiğe kapatıldı.

Olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, valizin yanına gitti. Bomba imha uzmanı şüpheli valize fünye takıp yanından ayrıldıktan sonra, vatandaşlarda uzaklaşmaları konusunda uyarıldı. Çevre emniyeti alındıktan sonra şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Güvenli olarak patlatılan valizin içerisinde kıyafet çıktı. Polis kısa süreliğine kapattığı sokağı yaya ve araç trafiğe açarak bölgeden ayrıldı. - KARS