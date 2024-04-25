Kars'ta Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı
Kars'ın Çalgavur köyünde kurtlar tarafından saldırıya uğrayan koyun sürüsünde 70 koyun telef oldu. Saldırı sonucunda birçok koyun da yaralandı. Koyun sahibi yetkililerden yardım istedi.
Kars'ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Kurtlarında saldırdığı koyunlardan 70'i telef oldu.
Olay merkeze bağlı Çalgavur köyünde meydana geldi. Arazide otlayan Erol Savaş'a ait koyunlara kurtların saldırısına uğradı. Sürüye dalan kurtlar yaklaşık 70 koyunu telef ederken, çok sayıda koyunu da yaraladı.
Kurtlar saldırısına uğrayan koyunlar araziye dağılırken, telef olan koyunlar ise kameralara yansıdı.
Koyunların sahibi Erol Savaş, 70 koyunun telef olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte araziye çıkan hayvanların sahipleri kurt saldırısı karşısında ne yapacağını bilmezken, çok sayıda sürü sahibi de çoban köpekleriyle hayvanlarını araziye çıkarıyor. - KARS