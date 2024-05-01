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Kars'ta Merdiven Altı Üretim Operasyonu: Binlerce Kilo Sahte Yağ ve Peynir Ele Geçirildi

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma sonucunda pazara arzı uygun olmayan binlerce kilo yağ ve peynir ele geçirdi. Ele geçirilen ürünler imha edildi ve yasal işlem uygulandı.

Kars'ta Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merdiven altında üretildiği düşünülen ve pazara arzı uygun olmayan yağ ve peynir ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları ortak çalışmada 2 bin 555 kilo yağ ve bin 398 kilo çeşitli peynir ele geçirerek muhafaza altına aldı.

"Temiz, güvenilir, sağlıklı gıda için 7/24 denetimdeyiz" sloganıyla yola çıkan ekipler, pazara arzı uygun olmayan 2 bin 555 kilo muhtelif yağ ve bin 398 kilo peynire el koydu.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yağ ve peyniri piyasa süren kişi veya kişiler hakkında Ürünlerin 5996 Sayılı Kanuna aykırı olarak piyasaya sunulması nedeniyle yasal işlem uygulandı. Ele geçirilen yağ ve peynirlerin imha edildiği bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak ve merdiven altı üretim önüne geçilmesi için bu tür denetimleri yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kars 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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