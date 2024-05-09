Tuğrulhan Erdemir, Kars'ta Sevgiyle Karşılandı

Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olan Tuğrulhan Erdemir, Kars'ta okuduğu üniversite, hocaları ve sınıf arkadaşları tarafından sevgiyle karşılandı.

Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olan Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Tuğrulhan Erdemir, geldiği Kars'ta hocaları sınıf arkadaşlarını ziyaret etti.

Milli sporcu Tuğrulhan Erdemir'i Dekan Prof. Dr. Engin Kılıç, fakülte hocaları ve öğrenciler karşılandı.

Tuğrulhan Erdemir'i aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Kılıç, "Bugün çok önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Daha önce dünya şampiyonu olmuş, Akdeniz Olimpiyat Şampiyonası yaşamış, bir arkadaşımızı, öğrencimizi burada Büyükler Avrupa 3'üncüsü olarak karşılamaktan büyük bir mutluluk, bir o kadar da onur duyuyorum. Tabi içimizden çıkan bu toprağın insanı, sizin arkadaşınız. Bu başarıya imza atmış, sizlerin de dualarıyla, desteğiyle buralara gelmiş bir arkadaşımız, ben kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devam etmesini canı gönülden diliyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Tuğrulhan Erdemir, "İnşallah ülkemiz için, şehrimiz için olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Bu doğrultuda çok emek verdim. 16 yıldır bu sporun içerisindeyim. Bir çok madalya aldım. İnşallah bundan sonrada en iyi şekilde ülkemi temsil ederim, madalya alırım" diye konuştu.

Öte yandan Erdemir'in Antrenörü Vedat Demirkol ve Öğretim Görevlisi Kıvanç Buru, Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için çalışmalara başladıklarını kaydettiler. Arkadaşlarıyla bir araya gelen milli sporcu Erdemir, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Tuğrulhan Erdemir Temmuz ayında Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi ve Kars'ı temsil edecek. - KARS