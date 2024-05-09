Üye Girişi
Haberler

Tuğrulhan Erdemir, Kars'ta Sevgiyle Karşılandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olan Tuğrulhan Erdemir, Kars'ta okuduğu üniversite, hocaları ve sınıf arkadaşları tarafından sevgiyle karşılandı.

Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olan Tuğrulhan Erdemir, Kars'ta okuduğu üniversite, hocaları ve sınıf arkadaşları tarafından sevgiyle karşılandı.

Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olan Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Tuğrulhan Erdemir, geldiği Kars'ta hocaları sınıf arkadaşlarını ziyaret etti.

Milli sporcu Tuğrulhan Erdemir'i Dekan Prof. Dr. Engin Kılıç, fakülte hocaları ve öğrenciler karşılandı.

Tuğrulhan Erdemir'i aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Kılıç, "Bugün çok önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Daha önce dünya şampiyonu olmuş, Akdeniz Olimpiyat Şampiyonası yaşamış, bir arkadaşımızı, öğrencimizi burada Büyükler Avrupa 3'üncüsü olarak karşılamaktan büyük bir mutluluk, bir o kadar da onur duyuyorum. Tabi içimizden çıkan bu toprağın insanı, sizin arkadaşınız. Bu başarıya imza atmış, sizlerin de dualarıyla, desteğiyle buralara gelmiş bir arkadaşımız, ben kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devam etmesini canı gönülden diliyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Tuğrulhan Erdemir, "İnşallah ülkemiz için, şehrimiz için olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Bu doğrultuda çok emek verdim. 16 yıldır bu sporun içerisindeyim. Bir çok madalya aldım. İnşallah bundan sonrada en iyi şekilde ülkemi temsil ederim, madalya alırım" diye konuştu.

Öte yandan Erdemir'in Antrenörü Vedat Demirkol ve Öğretim Görevlisi Kıvanç Buru, Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için çalışmalara başladıklarını kaydettiler. Arkadaşlarıyla bir araya gelen milli sporcu Erdemir, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Tuğrulhan Erdemir Temmuz ayında Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi ve Kars'ı temsil edecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eurovision CANLI izleme linki var mı? 2024 Eurovision hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title