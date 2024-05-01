Kars'ta 1 Mayıs İşçi Bayramı Davullu Zurnalı Halaylarla Kutlandı
Kars'ta sivil toplum kuruluşları, Atatürk Caddesi'nde toplanarak İstasyon Miting Alanı'na yürüdü. Yürüyüşe sloganlar eşlik etti ve İstasyon Miting Alanı'nda diğer gruplarla birleşildi. Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halay çekildi ve oynandı. İşçi Bayramı konser ile devam etti ve etkinlik sonrasında kalabalık sessizce dağıldı.
Kars'ta 1 Mayıs İşçi Bayramı, davullu zurnalı halaylarla kutlandı.
Kars'taki sivil toplum kuruluşları, Atatürk Caddesi'nde toplanarak buradan İstasyon Miting Alanı'na yürüdü.
Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık İstasyon Miting Alanı'nda diğer gruplarla birleşti. Burada yapılan konuşmaların ardından programa katılanlar davul zurna eşliğinde halay çekti oynadı. Mayıs İşçi Bayramı daha sonra konser ile devam etti.
Konser etkinliğinin ardından kalabalık sessizce dağıldı. - KARS