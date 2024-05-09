Kars'ta Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Trafik Haftası kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da etkinlik düzenlendi.

Yapılan etkinlikte çocuklara trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Farkındalık oluşturmak için "Yaya Önceliği Kırmızı çizgimizdir" uygulamasıyla çocuklar yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizdiler.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde başlayan etkinlikte Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın stantlarında jandarma ve polisin kullandığı ekipmanlar sergilendi.

Etkinlik daha sonra Atatürk İlkokulu önünde öğrenciler ve protokol farkındalık oluşturmak için yaya geçidine kırmızıçizgi çizdiler.

Araçlar durdurularak bilgilendirme afişleri dağıtılan etkinliğe Vali Yardımcısı Muhammet Enes Çıkrık, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ve kurum amirleri katıldı. - KARS