Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değil

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. Emcemine'deki FETÖ iltisaklı okulların 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine müteşekkiriz. Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Çad arasındaki ilişkileri her boyutta nasıl daha ileriye taşıyabileceklerine dair fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliği ve sıcak karşılaması için teşekkür etti. Itno, Çad ve Türkiye'nin tarihi ilişkilere sahip olan ülkeler olduğunu belirterek, "500 yıllık ilişkilerimiz mevcut. Birçok imza atmış olduğumuz anlaşma ve mutabakat zaptı ve protokol vardır. Çeşitli alanları ilgilendirmektedir. Enerji alanı, alt yapı, savunma alanı, güvenlik konuları, bilimsel araştırmalar, eğitim konular, gençlik spor, medya ve bununla birlikte üniversiteler arasındaki akademik iş birliği, saydığım en temel iş birliği alanları. İş birliğimizi uluslararası kuruluşlar nezdinde ele aldık. Sudan ve Libya'daki durum ve terörizmin sahil bölgesinde bize yaşattığı zorlukları ele aldık. Çad'daki geçiş dönemini konuştuk" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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