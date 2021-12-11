Ölen kadının boynunun kırıldığı belirlendi; kızı cinayet şüphesiyle tutuklandı - Haberler
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Ölen kadının boynunun kırıldığı belirlendi; kızı cinayet şüphesiyle tutuklandı

Ölen kadının boynunun kırıldığı belirlendi; kızı cinayet şüphesiyle tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Talas ilçesindeki evinde ölü bulunan Fatma Sarıgül'ün (81) boynunun kırıldığı belirlenince, şüpheli olarak gözaltına alınan birlikte yaşadığı kızı Özlem Sarıgül, tutuklandı.

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Talas ilçesindeki evinde ölü bulunan Fatma Sarıgül'ün (81) boynunun kırıldığı belirlenince, şüpheli olarak gözaltına alınan birlikte yaşadığı kızı Özlem Sarıgül, tutuklandı.

Olay, önceki gün Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi Efekent Siteleri'nde meydana geldi. Özlem Sarıgül, polisi arayıp, birlikte yaşadığı annesi Fatma Sarıgül'ü hareketsiz bulduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Fatma Sarıgül'ün öldüğünü belirledi. Sarıgül'ün cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, Fatma Sarıgül'ün boynunun kırılarak öldüğü tespit edilince kızı Özlem Sarıgül, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Psikolojik ilaçlar kullandığı iddia edilen ve yapılan sorgusunda hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyen Özlem Sarıgül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Sarıgül ise dün kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.


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Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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