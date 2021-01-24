Nijerya açıklarında Türk gemisi kaçırıldı
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Nijerya açıklarında Türk gemisi kaçırıldı

24.01.2021 00:34 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:40
Nijerya açıklarında Türk gemisi kaçırıldı

Nijerya açıklarında seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırıldı.

Nijerya açıklarında seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırıldı. Gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'inin öldürüldüğü, 3'ünün ise gemide bırakıldığı belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezi'nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırıldı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait olduğu ve Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu ifade edildi. Gemide bulunan 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'inin öldürüldüğü, 3 kişinin ise gemide bırakıldığı aktarıldı.

"KÖR BİR ŞEKİLDE SEYİR YAPIYORUM"Sosyal medyada paylaşılan ve geminin 4'üncü kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu ifade edilen ses kaydında, Yaren'in, "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi" ifadeleri yer aldı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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