Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası) sorununu araştırmak amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası) sorununu araştırmak amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu, CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurulda; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj sorununun araştırılmasına yönelik Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına için verdiği ortak önergeler birleştirilerek görüşüldü.

Meclis araştırma önergeleri üzerinde İYİ Parti grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Marmara Denizi'nde etkisini artıran deniz salyasından tamamen kurtulmak için yapılması gerekenlerin Meclis'te kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Karşımızda duran bir çevre felaketidir ve acilen çözülmesi gereken bir sorundur. Onun için, hep beraber Marmara Denizi'nin ölmesine engel olmalıyız, daha temiz bir deniz olmasını sağlamalıyız. Marmara'yı su ürünleri üretim üssü haline getirmeliyiz. Bunun için kesintisiz bir projeyi uygulamaya koymalıyız" dedi.MHP grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise, önergeye parti olarak destek vereceklerini belirterek, "Marmara Denizi'nde büyük sorunlara yol açan müsilaj oluşumunun bertaraf edilmesi konusunda yapılacak tüm çalışmalara MHP olarak tam destek vermekteyiz" diye konuştu.HDP grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Murat Çepni de, önergeye destek vereceklerini söyleyerek, "Dünyamız kapitalizmin kar odaklı sistemi yüzünden yok olma tehlikesi altında. Sermaye, kendi krizini, emeği ve doğayı vahşice sömürerek, yeni savaşlar çıkararak aşmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.CHP grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, kurulacak komisyonun başaralı bir çalışma yapacağını belirterek, "Umut ediyorum ki Marmara'nın tekrardan canlanması için katkı sunar, sadece göstermelik bir komisyon raporu şeklinde kenarda tutulmaz. Biz, buradan alınan kararların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.AK Parti grubu adına söz alan Grup Başkanı Naci Bostancı da önerge sahibi partilere teşekkür etti. Bostancı, suların kirlenmesi meselesinin son derece önemli olduğunu ve denizlerdeki kirlilik meselesinin yalnızca Marmara'da olmadığını Atlas Okyanusu'nda bile kirlilik olduğunu kaydederek, "Marmara Denizi'ndeki müsilaj meselesi muhakkak çözülecek" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamayla, müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar