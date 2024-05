Dar gelirlinin et umudu tükeniyor

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, dar gelirlinin tadını unuttuğu etin ve canlı hayvan ithalatının rekora koştuğunu belirterek, "1 kilo kuşbaşı etin kilosu 724 TL'ye, 1 kilo kıymanın kilosu 660 TL'ye yükseldi. 17 bin lira asgari ücret alan, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum edilen emeklinin sofrasına et koyması hayal oldu. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasıyla birlikte dar gelirlinin sofrasına bir parça et koyma umudu kalmadı. Yanlış tarım politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi" dedi.

CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu, canlı hayvan et ithalatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2018 yılında canlı hayvan ve et ithalatında rekor kırıldığını hatırlatan Bakırlıoğlu, "O dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli 'paramız var ki alıyoruz' demişti. Rekorların kırıldığı 2018 yılında canlı hayvan ithalatı 1 milyar 767 milyon dolar, et ve et ürünleri ithalatı ise 325 milyondu. Zaman içerisinde canlı hayvan ve et ithalatı düştü. Öyle ki 2022 yılı canlı hayvan ithalatı 180 milyon dolara, et ve et ürünleri ithalatı ise 145 milyon dolara gerilemişti" dedi.

"2024 YILINDA YENİ REKOR MU GELİYOR?"

2023 yılında işin içinden çıkamayan iktidarın tekrar ithalat silahına sarıldığını belirten Bakırlıoğlu, 2023 yılı canlı hayvan ithalatı bir önceki yıla göre 7 kat artarak 1 milyar 195 milyon dolarla rekoru zorladığına dikkat çekti. "2024 yılında yeni rekor mu geliyor" diye soran Bakırlıoğlu, 2024 yılı ilk üç ay ithalat rakamlarındaki vahamete dikkat çekti.

Bakırlıoğlu, "Bu yılın rakamlarına baktığımızda yeni rekorların geleceğini üzülerek görüyoruz. 2024 ile 2023 yılı İlk üç ay rakamlarını kıyasladığımız zaman 2023 yılı ocak-mart dönemi 166 milyon dolarlık canlı hayvan ithal edildiğini ancak 2024 aynı dönemde 173 milyon dolara çıktığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ET VE ET ÜRÜNLERİNDE DURUM DAHA KÖTÜ"

Et ve et ürünleri ithalatında da rakamların içler acısı olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında 30 milyon dolar, yılın tamamında 363 milyon et ithalatı yapılmışken 2024 yılı ocak-mart et ithalatı rakamlarının 144.5 milyon doları bulduğunu kaydetti. Sadece mart ayı ithalatının 77 milyon dolar olduğunu belirten Bakırlıoğlu, "2022 yılının tamamında 145 milyon dolarlık et ithalatı yapıldığı göz önüne alındığında 2024 yılında et ithalatının tarihi rekoru kıracağından şüphe yok" dedi.

"DAR GELİRLİ ETİN TADINI UNUTTU"

Bakırlıoğlu, dar gelirlinin tadını unuttuğu etin ve canlı hayvan ithalatının rekora koştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1 kilo kuşbaşı etin kilosu 724 TL'ye, 1 kilo kıymanın kilosu 660 TL'ye yükseldi. 17 bin lira asgari ücret alan, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum edilen emeklinin sofrasına et koyması hayal oldu. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasıyla birlikte dar gelirlinin sofrasına bir parça et koyma umudu kalmadı. Yanlış tarım politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi."