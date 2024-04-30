CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şeyhmus Bahçeci'nin cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Halkçı Parti Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Halkçı Parti Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Vefat eden 17. Dönem Halkçı Parti Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. TBMM'deki cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı.