Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Şevkin Emeklilerin Durumunu Eleştirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da emekli vatandaşlarla bir araya gelerek emeklilerin yaşadığı zorlukları eleştirdi. Şevkin, emeklilerin maaşlarının yetersiz olduğunu ve insanca yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da Pınar Mahallesi'nin emekli sakinleri ile bir araya geldi. Şevkin, "Emekliler, Ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda 3 bin lira ikramiyeye talim ediyorlar. Bugün en düşük kurban fiyatının 15 bin liraya ulaştığı süreçte, emekli maaşının üzerine ikramiyeyi dahi koysa bir kurban alamayacak emekliyi kandırmayı bıraksınlar. 'Emekliler Yılı'nı ilan ettiler, bırakın onların aklıyla dalga geçmeyi" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Pınar Mahallesi'nde emekli vatandaşlarla bir araya geldi. Şevkin, şunları söyledi:

"EMEKLİYİ 10 BİN LİRAYA MAHKUM EDEN ANLAYIŞIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

"Adana'da emeklilerimizle bir aradayız. Emekli maaşlarının 10 bin lira olarak saptandığı ve emeklinin evinde bırakın temel gıda ihtiyaçlarını almayı, ekmeği bile almakta zorlandığı bir süreçte Et ve Balık Kurumu'nun önünde kuyruklarda beklediği, otobüs ücretlerin ödeyemediği, bırakın tatile gitmeyi, evinden dışarı dahi çıkamadığı bir süreçteyiz. Bu süreçte, ülkemizdeki bir otelden yer ayırtmış bir vatandaşa 'milliyet farkı' adı altında 180 dolara yakın fark kesilmesi, adeta kendi vatandaşını dışlayıp, yabancı ülkeleri yücelten bir anlayıştır. Dolayısıyla bunu kınıyoruz ve emekli vatandaşları 10 bin liraya mahkum eden bu anlayışın da bir an önce değişmesini bekliyoruz.

"EMEKLİYE, İNSANİ YAŞAM KOŞULLARI SAĞLAYIN"

Emekliler, Ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda 3 bin lira ikramiyeye talim ediyorlar. Bugün en düşük kurban fiyatının 15 bin liraya ulaştığı süreçte, emekli maaşının üzerine ikramiyeyi dahi koysa bir kurban alamayacak emekliyi kandırmayı bıraksınlar. 'Emekliler Yılı'nı ilan ettiler, bırakın onların aklıyla dalga geçmeyi. Artık lütfen bu ülkenin gerçek emekçileri olan ve yaşamları boyunca çalışmış, emekliliğinde de rahat edecek insanlara insani bir yaşam koşulu sağlayın. İnsani bir yaşam ve en az asgari ücret düzeyinde de ikramiye verin. Rahat bir bayram geçirsinler, torunlarına harçlık verebilecek duruma gelsinler.

"ÇOCUKLARIM DESTEK OLMASA GEÇİNEBİLMEM İMKANSIZ"

Ekonomik sorunlarından bahseden emekli vatandaşlar ise şöyle konuştu:

"Günlük geçimimizi sağlayamıyoruz. Çocuğumuz evimize geldiği zaman sırtımızı dönüyoruz. Ben 1994 yılında emekli olduğum zaman asgari ücretin 1,5 katı maaş alıyordum. Şimdi ise asgari ücret benim maaşımın 1,5 katı.

Verdikleri bayram ikramiyesi ile sadece 3 kilo et alınabiliyor. Bize, 'siz yaşamayın, ölün' diyor. Yaşamak bize haram oldu. Emekliler yılı olacak dedi ama emeklileri öldürme yılı oldu.

Çocuklarım olmasa geçinebilmem imkansız. Onlardan destek alıyorum. Elektriğimi, suyumu onlar karşılıyor. Devlet bizi kambur gibi görüyor. Doktora gidiyoruz hem eczane maaşımızdan kesiyor, hem de hastane kesiyor.

Gün geçtikçe eski dönemleri arar vaziyetteyiz. Her geçen zaman bir öncekini aratıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Müzeyyen Şevkin Milletvekili Adana Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var, kaç lot dağıtacak? Lila Kağıt Halka arz fiyatı ne kadar? 2024 Simit Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Simit Ne Kadar? Nihal Candan tekrar cezaevine girecek mi? Nihal Candan yeniden içeri mi giriyor? Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler? SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title