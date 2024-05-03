İYİ Parti'de Yeni Yönetim Şekillendi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde yapılan Genel İstişare Kurulu (GİK) Toplantısının ardından 18 kişilik Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı. İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak atandı.
(ANKARA)- İyi Parti'de yeni yönetim şekillendi. IYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde yapılan Genel İstişare Kurulu (GİK) Toplantısının ardından 18 kişilik Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı. Kurultay öncesi partisinden istifa edeceğini duyuran İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak atandı.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde, GİK ilk toplantısını yaptı. Partinin yeni yol haritasının değerlendirildiği toplantıda, yeni Başkanlık Divanı Üyeleri de belirlendi. Divan üyeleri, 50 kişilik genel idare kurulu üyeleri arasından seçildi. GİK toplantısının ardından Dervişoğlu, kameralar karşısına geçerek kurmaylarını kamuoyu ile paylaştı.
"Parti tüzüğünün şahsıma verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanımızı açıkladık. Başkanlık Divanı'nda, GİK'te, parti teşkilatlarımızda görev alan herkese başarı dileklerimi tekrarlıyorum" diye söze başlayan Dervişoğlu'nun açıkladığı Başkanlık Divanı listesi şöyle:
"Siyasi İşler Başkanı; Enver Yılmaz
Genel Sekreter; Uğur Poyraz
Mali İşler Başkanı; Ersin Beyaz
Teşkilat İşleri Başkanı; Hasan Toktaş
Kurumsal İlişkiler Başkanı; Şükrü Kuleyin
Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı; Hakan Şeref Olgun
Uluslararası İlişkiler Başkanı; Ahmet Kamil Erozan
Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı; Ayyüce Türkeş Taş
Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı; Dr. Cenk Özatıcı
Yerel Yönetimler Başkanı; Cumali Durmuş
Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı; Kevser Ofluoğlu
Medya Tanıtım Başkanı; Selcan Taşcı Hamşıoğlu
Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı; Prof.Dr Ümit Özlale
Arge Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı; Prof.Dr Alpaslan Yüce
STK İlişkileri Başkanı; Alper Akdoğan
Toplumsal Politikalar Başkanı; İmren Nilay Tüfekçi
Tarım Politikaları Başkanı; Kadir Ulusoy
Genel Sekreter Yardımcısı; Dursun Çolak
Ayrıca 3 de başdanışman seçildi. O isimler de şunlar;
Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun, Mümtaz Çoban"
Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanvekillerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin soruya, "Pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantı ile birlikte kamuyoyuna ilan edeceğiz" yanıtını verdi.