İYİ Parti'de Yeni Yönetim Şekillendi

(ANKARA)- İyi Parti'de yeni yönetim şekillendi. IYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde yapılan Genel İstişare Kurulu (GİK) Toplantısının ardından 18 kişilik Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı. Kurultay öncesi partisinden istifa edeceğini duyuran İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak atandı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde, GİK ilk toplantısını yaptı. Partinin yeni yol haritasının değerlendirildiği toplantıda, yeni Başkanlık Divanı Üyeleri de belirlendi. Divan üyeleri, 50 kişilik genel idare kurulu üyeleri arasından seçildi. GİK toplantısının ardından Dervişoğlu, kameralar karşısına geçerek kurmaylarını kamuoyu ile paylaştı.

"Parti tüzüğünün şahsıma verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanımızı açıkladık. Başkanlık Divanı'nda, GİK'te, parti teşkilatlarımızda görev alan herkese başarı dileklerimi tekrarlıyorum" diye söze başlayan Dervişoğlu'nun açıkladığı Başkanlık Divanı listesi şöyle:

"Siyasi İşler Başkanı; Enver Yılmaz

Genel Sekreter; Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanı; Ersin Beyaz

Teşkilat İşleri Başkanı; Hasan Toktaş

Kurumsal İlişkiler Başkanı; Şükrü Kuleyin

Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı; Hakan Şeref Olgun

Uluslararası İlişkiler Başkanı; Ahmet Kamil Erozan

Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı; Ayyüce Türkeş Taş

Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı; Dr. Cenk Özatıcı

Yerel Yönetimler Başkanı; Cumali Durmuş

Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı; Kevser Ofluoğlu

Medya Tanıtım Başkanı; Selcan Taşcı Hamşıoğlu

Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı; Prof.Dr Ümit Özlale

Arge Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı; Prof.Dr Alpaslan Yüce

STK İlişkileri Başkanı; Alper Akdoğan

Toplumsal Politikalar Başkanı; İmren Nilay Tüfekçi

Tarım Politikaları Başkanı; Kadir Ulusoy

Genel Sekreter Yardımcısı; Dursun Çolak

Ayrıca 3 de başdanışman seçildi. O isimler de şunlar;

Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun, Mümtaz Çoban"

Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanvekillerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin soruya, "Pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantı ile birlikte kamuyoyuna ilan edeceğiz" yanıtını verdi.