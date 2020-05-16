Muş'ta nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı Muş'ta serinlemek için girdiği Karasu Nehri'nde kaybolan 17 yaşındaki Muhammed Orun'un cesedine ulaşıldı.

Muş'ta serinlemek için girdiği Karasu Nehri'nde kaybolan 17 yaşındaki Muhammed Orun'un cesedine ulaşıldı.

Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yakınındaki Karasu Nehri'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan Orun'un cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak AFAD ve Bitlis'ten gelen polis dalgıçlar tarafından sudan çıkardı.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

Nehrin kenarında bekleyen Orun'ın yakınları, acı haberi duyunca sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA