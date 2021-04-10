MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde Komandolar tarafından 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

MSB: '3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: '3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Dilan Çıtak Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:18:54. #1.16#
title