Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
KİLİS - Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olma ve faaliyetler yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M. isimli şahıs Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.