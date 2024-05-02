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Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KİLİS - Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olma ve faaliyetler yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M. isimli şahıs Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kilis YPG PKK Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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