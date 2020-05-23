Mardin'de şehit ve gazi çocuklarının bayram hediyesi Vali Yaman'dan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit, gazi çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürdü, bayram sevinçlerine ortak oldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit, gazi çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürdü, bayram sevinçlerine ortak oldu.

Vali Yaman, terörle mücadele başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan ve gazilerin emaneti çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla bilgisayar, ayakkabı, cep telefonu ile bisiklet verdi.

Vatan mücadelesinde şehit düşen ve gazi olanların emanetleri çocukların her zaman öncelikleri olduğunu kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi bizleri mutlu ve memnun eder. Bu bayram da emanetimizde olan çocuklarımızın, kendilerinde bir eksiklik hissetmemeleri için çeşitli hediyelerle bir nebze de olsa mutlu etmek için çaba gösterdik. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı Mardinmasa birimimize bağlı ekipler, şehir genelindeki şehit ve gazi çocuklarının adreslerine giderek hediyelerini takdim etti."

Yaman, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazilerin emaneti çocuklara sahip çıkacaklarını belirterek, "Şehit ve gazilerimizin çocuklarının bayramı buruk geçirmelerini istemedik. Yaşlarına uygun tablet bilgisayar, ayakkabı, cep telefonu ve bisiklet hediye ederek bayramı daha güzel geçirmelerini istedik. İnşallah bu bir nebze de olsa yüzlerinin gülmesine vesile olmuşuzdur." dedi.

Kaynak: AA