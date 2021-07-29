Manisa Valiliği'nden Turgutlu'da yakalanan 2 PKK'lı ile ilgili açıklama- Yeniden

Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine; 'Orman yakmak için 3 ilde keşif yapan 2 PKK'lı Turgutlu'da yakalandı' haberimizi kaynağından alınan ve valilikten yapılan açıklamaya göre yeniden geçiyoruz.

Sayın yazıişleri müdürlerinin dikkatine;

'Orman yakmak için 3 ilde keşif yapan 2 PKK'lı Turgutlu'da yakalandı' haberimizi kaynağından alınan ve valilikten yapılan açıklamaya göre yeniden geçiyoruz. Bu haberimizin dikkate alınmasını rica ederiz.

---------------------

YENİDEN

TURGUTLU (Manisa), - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yakalanan 2 PKK'lının, Manisa Valiliği'nce yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir" denildi.

Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/PYD şüphelisi 2 kişi hakkında Manisa Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgutlu (Manisa)