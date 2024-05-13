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Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Teslim Edildi

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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında harekete geçti.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.K. kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü firari, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Cezaevi Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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