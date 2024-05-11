Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda Tutuklama
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - YOZGAT