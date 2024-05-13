Van'da terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.