Van'da terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 6-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 3 kişi yakalandı ve hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.