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Van'da terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 6-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 3 kişi yakalandı ve hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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