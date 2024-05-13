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Balıkesir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de Altıeylül, Edremit, Gömeç, Sındırgı ve Kepsut ilçelerinde terör örgütü propagandası yapan ve üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Balıkesir'de Altıeylül, Edremit, Gömeç, Sındırgı ve Kepsut ilçelerinde terör örgütü propagandası yapan ve üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 06-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Altıeylül, Edremit, Gömeç, Sındırgı ve Kepsut ilçelerinde sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Altıeylül Balıkesir Sındırgı Edremit Kepsut Gömeç Güvenlik Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

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